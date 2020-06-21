CANLI | Galatasaray Gaziantep

Galatasaray Gaziantep canlı! Galatasaray Gaziantep FK maçı ile Süper Lig’de 28. hafta mücadelesi devam ediyor. Yara sarmak isteyen Galatasaray, sahasında galip gelerek zirveden kopmamak istiyor. Gaziantep ise rahat konumunu korumanın ve ateş hattından uzak kalmanın peşinde…

Zirve takibini sürdürmek isteyen ancak çok sayıda kritik eksiği bulunan Galatasaray’ın 50 puanı bulunuyor. Gaziantep ise 33 puanla ligde dokuzuncu sırada yer almakta…

GALATASARAY: Okan, Mariano, Ahmet, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GAZİANTEP FK: Günay, Mehmet Erdem, Tosca, Djilobodji, Kana-Bıyık, Oğuz, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

STAT: Türk Telekom Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Alper Ulusoy

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Gaziantep FK maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkıyor. Operasyon geçiren Fernando Muslera ve diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemiyor. Tedavisi süren Marcao da kadroda yok.

Çaykur Rizespor müsabakasında gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Adem Büyük ile sarı kart cezalısı Ryan Donk da Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamıyor.

Gaziantep’te ise teknik direktör Marius Sumudica, Galatasaray deplasmanında kart cezası nedeniyle sol bek oyuncusu Juinor Morais’ten faydalanamıyor. Kırmızı-siyahlı ekipte, Morais dışında eksik bulunmuyor.