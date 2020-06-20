Sporsever’de gündem ABD Açık’taki ‘ayrımcılık’ ve Formula 1

Sporsever'in yeni bölümünde Metin Aktaşoğlu ve Turan Bakülü spor dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdi. ABD Açık'ta gençler, karışık çiftler ve tekerlekli sandalye kategorileri bu yıl için iptal edilirken karara tekerlekli sandalye tenisinin önemli yıldızlarından Dylan Alcott “ayrımcılık” tepkisi gösterdi.

Turnuvaya Simona Halep, corona virüsü endişe nedeniyle katılmayacak. Öte yandan sezon başlıngıcı için artık gün sayılan Formula 1'de FIA, yeni normaller hakkında alınan kararları paylaştı.

01:05 ABD Açık hakkında ayrımcılık eleştirileri ve teniste takvimin belirlenmesi

11:39 Formula 1’de yeni normaller