Sözcü araştırdı, Galatasaray Kulübü’ne soruyor! İşte o belge…

Galatasaray Kulübü, dün çıkan haberimizdeki Antalya GS Store Sahibi Bahtiyar Muradov'un “Stok sayımı için şirket kurulmuş, sayım bitince kapanmış. 2.4 milyon TL verilmiş bu şirkete (Ebru Akalın adına). Bu para nereye gitti? Bütün mağazalar iflas etti” diye verdiği beyana karşılık bir açıklama yaptı. Bildiride, “Risk karşılığı teminat düzenine geçilmiş olup rakamlar ve iftiralarasla doğru değildir” ifadesiyle merak edilen soruların yanıtlanmadığını gördük:

Ebru Akalın kimdir?

Başkan Yardımcısı Kaan Kançal ile geçmişten gelen bir iş bağlantısı var mıdır?

Akalın'ın kurduğu şirkete 2.4 milyon TL ödeme yapılmış mıdır?

Yapılan bu ödeme sonrası şirket ile sözleşme feshi yaşanmış mıdır?

Şirket resmi tescili Galatasaray Mağazacılık A.Ş ile yapılan anlaşma ile başlayıp işin sonunda kapanışı verilmiş midir?

İşte o belge…



GALATASARAY’DA MAĞAZACILAR İSYANDA

Geçtiğimiz gün Sözcü’ye konuşan, Galatasaray kulüp üyesi ve Antalya GS Store'un sahibi Bahtiyar Muradov, “Stok sayımı sırasında yaşananlar ve sayım usulü, benim gibi pek çok mağazacıyı rahatsız etti” dedi. Muradov, iddialarını sürdürürken “Stok sayımı için bir şirket kurulmuş, sayım bitince kapanmış. 2.4 milyon TL verilmiş bu şirkete. Bu para nereye gitti? Başkan hasta yatağındayken siz neyin peşindesiniz? 2019'un aralık ayında bütün mağazalar iflas etti. Mağazacılar, tefeciden para aldı, evlerini sattı. Bizi batırdılar. Sanki bizi bıktırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü ise konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı;