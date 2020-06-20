SON DAKİKA | Akhisarspor’da corona virüsü şoku! Yılmaz Vural ve 3 futbolcu…

TFF 1’inci Lig’de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, corona virüsü şokuyla sarsıldı. Daha önce antrenman döneminde takıma yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı yeşil-siyahlılarda, dün yaptırılan testlerde 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde corona virüsü rastlandı.

Dün tesislerimizde yapılan Covid-19 virüs test sonuçlarına göre Teknik ekibimizden 2 kişi Futbolcularımızdan 3 kişi ve personelimizden 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır.Testi pozitif çıkanlar karantinaya alınnış olup tedavilerine başlanmıştır.. pic.twitter.com/3qxQfp1MOj — Akhisarspor (@Akhisarspor) June 20, 2020

Büyük şok yaşayan Akhisar, Futbol Federasyonu’yla temasa geçerek yeniden test yaptırdı.

Test sonuçları yine pozitif çıkarsa TFF’nin, Bornova Stadı’nda yarın saat 20.00’de oynanması gereken maçı erteleme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Akhisar’da tüm takımın evlerinde 14 gün karantinaya alınma ihtimali de var. Takımda 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığını doğrulayan Başkan Fatih Karabulut, “Test sonuçlarına göre 3 futbolcumuz pozitif çıktı. Özel olarak doğrulamak için ikinci testi yaptırdık. Sonuçlarını bekliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu’yla temas halindeyiz” açıklamasını yaptı.

MAÇ ERTELENECEK Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayımladığı “Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1’inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı”nın “Madde 6-İlave Sağlık Tedbirleri”nin 7’nci fıkrasında konuyla ilgili şu ifadelere yer veriliyor:

“Kulüp Doktorlarının A Takım Listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış COVID-19 PCR test sonuçlarını Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce saat 11:00´de TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü´ne teslim etmesi zorunludur. Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar stadyuma giremez, müsabakalarda yer alamazlar. Takımların A Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir.”

SPOR CAMİASINDA CORONA

Corona virüsü salgınının ülkemizde görüldüğü ilk haftalarda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de virüsü kapanlar arasındaydı. Tecrübeli çalıştırıcı 23 Mart’ta tedavi altına alınana 66 yaşındaki Terim, hastalığın semptomlarından tamamen kurtulduğu için 30 Mart’ta taburcu edilmişti. Bir süre evinde karantinada olan Fatih Terim’in corona virüsü testi 7 Nisan’da negatif çıkmıştı.

Öte yandan Galatasaray’ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’ndan bazı çalışanlarla, oyuncularda da corona virüsüne rastlanmıştı. Albayrak da hastanede gördüğü tedavi sonrasında taburcu edilmişti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 1’i futbolcu 8 kişi kulüpte corona virüsüne yakalanmıştı. Ayrıca Kasımpaşa forması giyen iki futbolcuda da virüse rastlanmış ardından tedavileri sonrasında test sonucu negatife dönmüştü.

Ankaragücü’nde Mayıs ayı başında yapılan corona testlerinde Ricardo Faty’nin testi pozitif çıkmıştı. Karantinaya alınan futbolcu ardından yeniden takımla antrenmanlara başladı.