Sergen Yalçın: Önemli olan devamlılık

Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor’u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, futbolcularının bugün çok iyi oynadıklarını belirtirken “Ancak önemli olan devamlılık” dedi.

Farklı galibiyetle moral kazandıklarını belirten Sergen Yalçın “Oyunda iyi oynadığımız bölümler oldu. Fizik gücümüz gayet iyiydi. Son yarım saatteki tempomuzla sonuca gittik. Tüm futbolcularımız görevlerini eksiksiz yerine getirdi. Ancak önemli olan devamlılık. Bunun sürekli olması lazım” ifadelerini kullandı.

Futbolcularının performansı hakkında da konuşan Sergen Yalçın “Burak Yılmaz’ın gol atması gayet normal… Ama biz santraforumuzdan başka şeyler de istiyoruz. Sadece gol atmasını istemiyoruz. Bugün pres yaptı, gol attı, mücadele etti. Bir forvetin yapabileceği her şeyi yaptı. Adem Ljajic de çok iyiydi. Özellikle ikinci yarı oyuna büyük katkı sağladı. N’Koudou fantastik bir gol attı. Kenar oyuncularımız bugün çok iyiydi” şeklinde konuştu.