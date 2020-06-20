Rusya’da tarihe geçen maç! 10 gol yedi ama maçın adamı seçildi…

Rusya Premier Lig’de oynanan maçta Rostov karşısında 1-0 geriye düşen Sochi, karşılaşmayı 10-1 kazanırken maçta yaşananlar tarihe geçti.

Rostov kulübü, A takımdaki 6 futbolcuda corona virüsü çıkması ve tüm personelin karantinaya alınmasının ardından sahaya genç takım oyuncularıyla çıkmak zorunda kaldı.

17 yaş ortalamasıyla sahaya çıkan Rostov, federasyonun maçın ertelenmesi talebini reddetmesinin ardından hükmen yenilmemek için sahaya genç futbolcularla çıktı.

Maçın henüz 1. dakikasında 1-0 öne geçen Rostov, Sochi’nin üst üste gelen gollerine engel olamayınca karşılaşmayı 10-1 kaybederken 17 yaşındaki kaleci Denis Popov tarihe geçti.

Yediği 10 gole rağmen, 1’i penaltı toplamda 15 net kurtarış yapan Popov, lig tarihinde bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci oldu ve maçın adamı seçildi.

Öte yandan takımın tek golünü atan 17 yaşındaki forvet Roman Romanov da kulüp tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.