SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Rusya’da tarihe geçen maç! 10 gol yedi ama maçın adamı seçildi…

Corona virüsü nedeniyle ara verilen ve yeniden başlayan Rusya'da tarihi bir maç yaşandı. Sochi'ye 10-1 yenilen Rostov'un 17 yaşındaki kalecisi Denis Popov, yediği 10 gole rağmen yaptığı kurtarışlarla tarihe geçti.

SKOR DIŞ HABER
12:06 -
Haberler Diğer Ligler
Rusya’da tarihe geçen maç! 10 gol yedi ama maçın adamı seçildi…

Rusya Premier Lig’de oynanan maçta Rostov karşısında 1-0 geriye düşen Sochi, karşılaşmayı 10-1 kazanırken maçta yaşananlar tarihe geçti.

Rostov kulübü, A takımdaki 6 futbolcuda corona virüsü çıkması ve tüm personelin karantinaya alınmasının ardından sahaya genç takım oyuncularıyla çıkmak zorunda kaldı.

17 yaş ortalamasıyla sahaya çıkan Rostov, federasyonun maçın ertelenmesi talebini reddetmesinin ardından hükmen yenilmemek için sahaya genç futbolcularla çıktı.

Maçın henüz 1. dakikasında 1-0 öne geçen Rostov, Sochi’nin üst üste gelen gollerine engel olamayınca karşılaşmayı 10-1 kaybederken 17 yaşındaki kaleci Denis Popov tarihe geçti.

Yediği 10 gole rağmen, 1’i penaltı toplamda 15 net kurtarış yapan Popov, lig tarihinde bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci oldu ve maçın adamı seçildi.

Öte yandan takımın tek golünü atan 17 yaşındaki forvet Roman Romanov da kulüp tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.

Denis Popov Rostov rusya sochi
Son güncelleme: 12:16 20.06.2020