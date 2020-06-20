Richarlison: ‘Van Dijk’tan daha iyi savunmacılar..’

Bu sezon Liverpool’un yenilmezlik serisinde büyük rol oynayan ve Ballon d’Or’a aday gösterilen Hollandalı stoper Virgil van Dijk tüm dünyayı kendisine hayran bırakırken, ezeli rakiplerinde forma giyen Everton’lı Richarlison bu performanstan etkilenmemişe benziyor.

Messi’nin kazandığı Ballon d’Or ödülünde ikinci olan ve geçen sezon Liverpool ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanan van Dijk, İngiltere’de de ‘Yılın Oyuncusu’ ödülüne layık görüldü.

Geçen yıl 65 maç çalım yemeyen Hollandalı yıldız hakkında konuşan Richarlison, daha iyi savunmacılar olduğu konusunda ısrarcı. Van Dijk’in iyi bir savunmacı olduğunu söyleyen Richarlison, “İnsanlar sürekli onun hakkında konuşuyor. Evet, harika bir stoper ama ben zaten onu çalımladım. Mükemmel bir sezon geçirdiği için dünyanın en iyi üç oyuncusundan biri gösterildi” dedi.

“Benim için daha iyi savunmacılar var” diyen Brezilyalı futbolcu, Thiago Silva, Marquinhos ve Sergio Ramos isimlerini saydı.

Liverpool’un orta saha oyuncusu James Milner ise, kısa süre önce yaptığı açıklamada van Dijk’ı kariyeri boyunca birlikte oynadığı en iyi dört savunmacı arasında gösterdi.

Milner, “Bazı inanılmaz stoperlerle oynadığım için çok şanslıyım. Rio Ferdinand, Jonathan Woodgate ve Vincent Kompany. Virgil de tüm bu isimlerin arasında yer alıyor” dedi.

Ezeli rakipler Liverpool ve Everton, corona virüsü nedeniyle verilen aranın sona ermesiyle Pazar günü karşı karşıya gelecek.