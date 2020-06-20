Milli atlet Belgin Büyükşahin, Bakan Murat Kurum’a böyle sitem etti

MÜSLÜM EVCİ/KONYA – 60 branşın spor yapabildiği Konya Atatürk Stadyumu 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkılmıştı. Stadın yıkılmasının ardından aralarında millilerin de bulunduğu yüzlerce sporcu antrenmanlarını yapacak yer bulamadığından dolayı mağdur oldu.

BAKAN KURUM İNCELEMELERDE BULUNDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eski stadyumun bulunduğu 108 bin metrekarelik alanda bir ay sonra yapımına başlanacak olan Millet Bahçesi için incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Bakan Kurum ve Milli atlet Belgin Büyükşahin arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

“BURADA HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK”

Bakan Kurum'dan antrenmanlarını yapmak için tartan pist talebinden bulunan milli atlet Belgin Büyükşahin, “Ben 23 yıldır sporun içerisindeyim. 2018'de stadyumumuz yıkıldıktan sonra bizim çalışacak alanımız kalmadı. Burada hiçbir şeyimiz yok. Üstümüzü başımızı burada çıkartıyoruz. Sırbistan'dan Konya'ya rekorla geldim. Tartan pistimiz için yardımcı olmanızı rica ediyorum. Şimdi Avrupa ve Dünya şampiyonasına hak kazandım. Benden tekrar altın madalya bekliyorlar ama burada çalışarak nasıl başarayım. Yine devletimi milletimi temsil edeceğim. Sürekli altın madalya ile geliyorum ama benim çalışma alanım burası. Ben bir uzun mesafe maraton şampiyonum ve çalışabilecek alanımız yok” diyerek sitemde bulundu.

KURUM: “YARIM KALAN ATLETİZM PİSTİ TAMAMLANACAK”

Bakan Kurum ise Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından atletizm ile ilgili Büyükşehir Stadyumu'nun yanında başlatılan projenin yarım kaldığını belirterek, “Konya Büyükşehir Belediyemizin projesi yarım kaldı, çok güzel bir atletizm pistini yakında tamamlayacak. Konya'ya çok güzel bir atletizm pisti kazandırmış olacağız” dedi.

BAKAN KURUM TARTAN PİST İÇİN TALİMAT VERDİ

Mili atletin taleplerini Kurum'a anlatmaya devam ettiği esnada AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay araya girdi. Altay, yeni yapılacak millet bahçesi projesinde pist olduğunu belirtti ancak milli sporcuyu ikna edemedi. Bunun üzerine projede tartan pist olmadığını fark eden Bakan Kurum, projenin konseptinin bozulmadan tartan pist eklenmesi talimatında bulundu.

KORUMALAR SÖZCÜ MUHABİRİNE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Bakan Kurum ve milli atlet arasında yaşanan o anları kayıt altına almaya çalışan Sözcü muhabirine bakanlık korumaları engel olmaya çalıştı.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Öte yandan Kurum, kentte bakanlık tarafından yürütülen diğer çalışmaları da inceledi. İncelemeler esnasında Bakan Kurum'a eşlik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanları, AKP'li Milletvekilleri ve bürokratların sosyal mesafe kuralına uymaması ise dikkat çekti.