Lakers’ın sahibi Jeanie Buss kendisine atılan ırkçı mektubu paylaştı

NBA takımlarından Los Angeles Lakers’ın sahibi Jeanie Buss, sosyal medya hesabı üzerinden aldığı ırkçı bir mektubu takipçileriyle paylaştı.
Mektubu yayınlayıp yayınlamama konusunda bir süre düşündükten sonra paylaşmanın daha mantıklı olduğuna karar verdiğini söyleyen Buss, zaman zaman bu tarz mektuplar aldığını belirtti.
Joe isimli bir kişiden gelen mektup, birçok hakaretle birlikte sene başında hayatını kaybeden Kobe Bryant’la ilgili ırkçı ifadeler de içeriyor.
Bu türden mektupları görmezden gelmeye alıştığını söyleyen Buss, artık bunu yapmayacağını söyledi. Ünlü yönetici aynı zamanda mektubu 19 Haziran’da, yani “Juneteenth” gününde paylaştı.
Özgürlük günü olarak da tanımlanan Juneteenth, Amerikan Sivil Savaşı sonrası kölelikten kurtulan kişileri anma ve ırkçılık karşıtı bir bayram olarak kutlanıyor.
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After much thought, I decided to share this letter I received on Monday so that everyone can see the hate is real and living out there. This is happening in our world TODAY. Its real and it exists. To Joe: Did sending this letter make you feel better? Really all you did was waste your time, and energy and your postage stamp. (But thank you for including your return home address) Why don't you look in the mirror and see your ugliness because I refuse to. I have received letters like this over the years. The advice I always got? “Ignore it.” I did. But not anymore. On this day, Juneteenth, I ask my white friends to join together, acknowledge the racism that exists in our country and around the world, and pledge to stop ignoring it. We all must do better. #juneteenth #hatewontwin
“Bugün, yani Juneteenth gününde, beyaz olan tüm arkadaşlarıma sesleniyorum ve bir araya gelerek ırkçılığın ülkemizde ve Dünya’da halen devam etmekte olduğunun farkına varmaya davet ediyorum. Lütfen ırkçılığı görmezden gelmeye bir son verelim.”
Kişisel adresini paylaşan mektubu atan kişinin, Jeanie Buss tarafından polise şikayette bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Geride bıraktığımız haftada Los Angeles’ta yaşayan iki Afro-Amerikalı, kapılarında ırkçı söylemler yazan notlar bulduğunu açıklamıştı.
Jeanie Buss, babası Jerry Buss’ın vefatının ardından LA Lakers’ın başına geçmişti. Jerry Buss altı çocuğundan biri olan Jeanie’nin yaklaşık 500 milyon dolarlık kişisel serveti bulunuyor. Sahip olduğu Lakers, NBA’de Boston Celtics ve New York Knicks ile birlikte ligin en değerli kulübü olarak gösterilirken tahmini değeri 4,4 milyar dolar olarak gösteriliyor.