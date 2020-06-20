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Jeremain Lens: ‘Kazanmak zorundaydık’

Beşiktaş'ın Denizlispor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyaj beyazlıların Holldanlaı ismi Jeremain Lens önemli açıklamalarda bulundu.

23:31 -
Haberler Beşiktaş
Jeremain Lens: ‘Kazanmak zorundaydık’

Beşiktaş’ın Denizlispor’u 5-1 yendiği maçın ardından Hollandalı  yıldızı Jeremain Lens  önemli açıklamalarda bulundu.

Denizlispor karşısında takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Lens, “Geçen hafta aldığımız sonuçtan sonra bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Maça iyi başladık, sonra kötü devam ettik ancak ikinci yarıya harika başladık. Farkı yakalayınca da hepimiz daha da rahatladık ve böyle bir sonuç ortaya çıktı” dedi.

Maçı kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Lens, “Maça erken bir golle başlamak istiyorduk, istediğimiz de oldu. Takım olarak çok iyi mücadele ettik ve yüksek seviyede konsantre durumdayık” şeklinde konuştu.

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