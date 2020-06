FIFA 21 için tarih açıklandı! İşte çıkış tarihi, ön sipariş bilgileri ve fiyatı

Futbolseverlerin en çok oynadığı oyunların başında gelen FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 21 için tarih belli oldu. Dünyanın futboldaki 1 numaralı bilgisayar oyunu firması EA Sports’un FIFA 21’in 9 Ekim 2020’de oyunseverlerle buluşacağı açıklandı. İşte FIFA 21 özellikleri ve satış fiyatı…

FIFA 21 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FIFA 21’in 9 Ekim 2020’de oyunseverlerle buluşacağı açıklandı. EA Access ve Origin Access Basic üyeleri 1 Ekim’den itibaren FIFA 21'i deneyebilecek ve Origin Access Premier üyeleri oyuna tam erişim sağlayabilecek. Aynı açıklamaya göre, PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak oyun, 9 Ekim 2020’de raflardaki yerini alacak.

FIFA 21'in Ultimate sürümde alanlar ise 6 Ekim’de oynamaya başlayabilecek. Firma FIFA 21 ve NFL 21’i PlayStation 4 veya Xbox One’a alacak kişilerin herhangi bir ek ücret gerektirmeden Xbox Series X veya PlayStation 5’te de kullanabileceğini duyurdu.

FIFA 21 ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

FIFA 21 için ön siparişler 19 Haziran'dan itibaren alınmaya başladı.

Oyuncuların oyunu erken sipariş etmelerini teşvik etmek adına daha ucuz fiyatlar, erken erişim ve Ultimate Team modunda avantajlar gibi özellikler bulunuyor.

FIFA 21 KAÇ PARA OLACAK?

Oyunun ön sipariş fiyatları şu şekilde:

FIFA 21 PS4 Fiyatı

Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)

Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)

Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)

FIFA 21 Xbox One Fiyatı

Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)

Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)

Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)

FIFA 21 PC (Steam) Fiyatı

Standart Sürüm: 419,99 TL

Şampiyonlar Sürümü: 559,99 TL

Ultimate Sürüm: 599,99 TL

Yeni İkonlar

David Beckham, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn ve Francesco Totti gibi efsanevi oyuncuların ikon kartları FIFA 21'e eklenecek yeni kartlar arasında yer alıyor.

EA Sports yayımladığı müthiş bir video ile yeni oyuna dair ilk detayları futbolseverlerle paylaştı.

Feel Next Level ️#FIFA21 is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X ️ https://t.co/i8H6ot8dPS pic.twitter.com/EZ2CIZW3aT

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 18, 2020