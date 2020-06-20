SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Erdoğan Kaya ilk kez Süper Lig’de forma giydi

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, genç oyunculara şans vermeye devam ediyor. Denizlispor maçında kalede Ersin ve sol bekte Rıdvan'a şans veren Yalçın, 19 yaşındaki Erdoğan Kaya'yı da Victor Ruiz'in yerine oyuna dahil etti.

22:48 -
Haberler Beşiktaş
Erdoğan Kaya ilk kez Süper Lig’de forma giydi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç futbolculara şans vermeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor maçında, bu hafta da Denizlispor önünde kalede Ersin ve sol bekte Rıdvan Yılmaz’ı oynatan Yalçın, genç stoper Erdoğan Kaya’yı da mücadelenin 69. dakikasında oyuna dahil etti.

Siyah-beyazlıların, Denizlispor karşısında N’Koudou’nun golüyle 3-1 öne geçmesinin hemen ardından 2 oyuncu değişikliği yapan Sergen Yalçın, Tyler Boyd ve genç Erdoğan’ı oyuna dahil etti.

İLGİLİ HABER CANLI | Denizlispor Beşiktaş CANLI | Denizlispor Beşiktaş

İspanyol savunmacı Victor Ruiz’i oyundan alan Yalçın, Enzo Roco’nun partneri olarak Erdoğan’a şans verdi. Karşılaşmanın 69. dakikasında oyuna giren 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez Süper Lig’de süre aldı.

beşiktaş Erdoğan Kaya süper lig