Denizlispor Beşiktaş maçı saat kaçta? Denizlispor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş, geçtiğimiz hafta aldığı Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında Denizlispor'a konuk oluyor. 28. hafta maçı öncesinde Beşiktaş 44 puanla ligde 5. sırada bulunuyor. Denizlispor'un ise 31 puanı var ve 11. sırada. İşte bu akşam oynanacak Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Denizlispor Beşiktaş maçı detayları…

DENİZLİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mete Kalkavan'ın yöneteceği Denizlispor Beşiktaş karşılaşması 21.00'da başlayacak.

DENİZLİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Denizlispor Beşiktaş maçının hangi kanalda olacağını merak ediyor. 21.00’da başlayacak olan Denizlispor Beşiktaş maçı beIN SPORTS HD1’den yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ YILDIZ YOK, BURAK DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta, savunmacı Vida ve golcü Boateng sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. Geçen hafta cezalı olduğu için oynamayan Burak Yılmaz ise maç kadrosuna dahil edildi.