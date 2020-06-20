Denizlispor Beşiktaş maç özeti: Beşiktaş gol oldu yağdı!

Süper Lig heyecanı virüs sebebiyle verilen aradan sonra geçtiğimiz hafta yeniden başladı ve Süper Lig’de 28. hafta heyecanı Denizlispor Beşiktaş maçıyla sürdü. Beşiktaş Denizlispor’u 5-1’lik skorla mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

DENİZLİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA 6 GOL

Beşiktaş, henüz 10. dakikada Burak Yılmaz ile 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile tamamlandı. Denizlispor, 53. dakikada Estupinan ile beraberliği yakaladı. Beşiktaş, 60. dakikada Gökhan Gönül ile skoru 2-1 yaptı. Beşiktaş, 66. dakikada N’Koudou ile farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş, 75. dakikada dördüncü golünü Ljajic ile buldu. Beşiktaş, 78. dakikada Diaby ile skoru 5-1’e getirdi.

Denizlispor Beşiktaş maç özetini aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz…

DENİZLİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

SERGEN VE BÜLENT UYGUN İSYAN ETTİ

Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor'un sahasında Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada havai fişek sıkıntısı yaşandı. Maç öncesi başlayan havai fişek gösterisi, hakem Mete Kalkavan'ın başlamam düdüğünü birkaç dakika ertelemesine neden oldu. Bir süre havai fişek patlamalarının bitmesini bekleyen Mete Kalkavan, sayı biraz azalında maçı başlattı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, güvenlik güçlerinden duruma el atmalarını istedi.

Başlama düdüğünden sonra da dört dakika daha havai fişek gösterisi devam etti. Patlama sesleri nedeniyle hem Sergen Yalçın, hem de Bülent Uygun, futbolcuları ile iletişim kurmakta sıkıntı yaşadı. Uzun süre devam eden havai fişek patlamalarına iki teknik adam da isyan etti. Sergen Yalçın olaya “Bu ne ya? Futbolculara seslenemiyoruz, sahayı duyamıyoruz” diyerek tepki gösterirken, Bülent Uygun'un da “Bu nedir böyle? Düğünde bile bu kadar havai fişek atılmıyor” dediği duyuldu.