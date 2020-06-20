Denizli’de isyan ettiren olay! Sergen Yalçın ve Bülent Uygun tepki gösterdi

Süper Lig’in 28. haftasında Denizlispor’un sahasında Beşiktaş’ı konuk ettiği karşılaşmada havai fişek sıkıntısı yaşandı. Maç öncesi başlayan havai fişek gösterisi, hakem Mete Kalkavan’ın başlamam düdüğünü birkaç dakika ertelemesine neden oldu. Bir süre havai fişek patlamalarının bitmesini bekleyen Mete Kalkavan, sayı biraz azalında maçı başlattı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, güvenlik güçlerinden duruma el atmalarını istedi.

Başlama düdüğünden sonra da dört dakika daha havai fişek gösterisi devam etti. Patlama sesleri nedeniyle hem Sergen Yalçın, hem de Bülent Uygun, futbolcuları ile iletişim kurmakta sıkıntı yaşadı. Uzun süre devam eden havai fişek patlamalarına iki teknik adam da isyan etti. Sergen Yalçın olaya “Bu ne ya? Futbolculara seslenemiyoruz, sahayı duyamıyoruz” diyerek tepki gösterirken, Bülent Uygun’un da “Bu nedir böyle? Düğünde bile bu kadar havai fişek atılmıyor” dediği duyuldu.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan mücadeleyi durdururken, havai fişeklerin bitmesi beklendi. Maçın 5. dakikasından itibaren sesler kesilince, karşılaşma yeniden başladı.