MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 2-1 Göztepe

Süper Lig’de 28. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor sahasında İzmir temsilcisi Göztepe’yi konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor’a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Umut Bulut ve 78. dakikada Vidar Orn Kjartansson kaydetti. Sarı kırmızılı ekibin tek golünü ise 76. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk kaydetti.

Yeni Malatyaspor’un tecrübeli Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmanın 76. dakikasında Göztepe’nin kazandığı penaltı sonrasında hakem Özgür Yankaya’ya itirazlarda bulundu ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Süper Lig’de bu sezon son olarak 15. haftada deplasmanda Beşiktaş ile oynadığı maçta kazanan Yeni Malatyaspor, bu galibiyetle tam 12 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı ve 28 puanla 14. sırada yer aldı. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Göztepe ise 37 puanla 8. sırada kaldı.

Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise Alanyaspor’u ağırlayacak.