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Sözcü

MAÇ SONUCU | Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ligin sonunda yer alan Kayserispor, Pedro Henrique ve Artem Kravets'in golleri ile maçı 2-0 kazanarak altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

17:35 -
Haberler Futbol
MAÇ SONUCU | Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği

Süper Lig’de 28. hafta karşılaşmasında Kayserispor evinde Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’ni konuk etti. Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekip Pedro Henrique ve Artem Kravets’in golleri ile  2-0 galip gelmeyi başardı.

Son 5 maçında 3. galibiyetini alan Kayserispor, 25 puana yükseldi ve 17. sırada yer aldı. Oynadığı son 5 maçta 3. mağlubiyetini alan Gençlerbirliği ise 31 puanda kalarak 12. sırada yer aldı.

Kayserispor, Süper Lig’in 29. haftasında zorlu  Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ise evinde Kaısmpaşa’yı ağırlayacak.

Gençlerbirliği kayserispor süper lig
Son güncelleme: 20:29 20.06.2020