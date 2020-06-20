MAÇ SONUCU | Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği

Süper Lig’de 28. hafta karşılaşmasında Kayserispor evinde Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’ni konuk etti. Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekip Pedro Henrique ve Artem Kravets’in golleri ile 2-0 galip gelmeyi başardı.

Son 5 maçında 3. galibiyetini alan Kayserispor, 25 puana yükseldi ve 17. sırada yer aldı. Oynadığı son 5 maçta 3. mağlubiyetini alan Gençlerbirliği ise 31 puanda kalarak 12. sırada yer aldı.

Kayserispor, Süper Lig’in 29. haftasında zorlu Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ise evinde Kaısmpaşa’yı ağırlayacak.