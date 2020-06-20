CANLI | Denizlispor Beşiktaş maçı canlı yayın | Denizli BJK canlı izle

Denizlispor Beşiktaş canlı! Denizlispor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de 28. hafta devam ediyor. Geçen hafta evinde konuğu Antalyaspor’a 2-1 mağlup olarak ağır bir yara alan 44 puanlı Beşiktaş, kritik Avrupa yarışında geri düşmek istemiyor.

Bu haftaya kadar 31 puan toplayan ev sahibi ise puan veya puanlar alarak ateş hattının üstünde kalmanın peşinde. Denizlispor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Haberde Denizlispor Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

DENİZLİSPOR: Tolgahan, Lopes, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sacko, Olcay, Aissati, Rodallega, Estupinan (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, N’Koudou, Burak (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

STAT: Denizli Atatürk Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi ile cezalı Zeki Yavru karşılaşmada forma giyemiyor. Beşiktaş’ta ise Kevin-Prince Boateng, Domagoj Vida, Douglas ve Dorukhan Toköz, Denizli kafilesinde yer almadı.