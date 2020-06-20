Çağlar Söyüncü uzatmada yıkıldı! Nefes kesen finalde muhteşem gol

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü´nün formasını giydiği Leicester City, son dakikaları nefes kesen maçta, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig 30´uncu haftasında Çağlar Söyüncü´nün takımı Leicester City, deplasmanda Watford´a konuk oldu. Vicarage Road´da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Konuk ekip, 90´ıncı dakikada Ben Chilwell´in golüyle mücadelede öne geçmeyi başardı. Watford´da 90+3´üncü dakikada sahneye çıkan Craig Dawson, attığı röveşata golüyle maçın skorunu tayin etti.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadeleye ilk 11´de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.