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Çağlar Söyüncü uzatmada yıkıldı! Nefes kesen finalde muhteşem gol

Deplasmanda Watford ile karşılaşan Leicester City, son dakikasında öne geçtiği karşılaşmada uzatmada gelen harika golle bir puana razı oldu.

18:30 -
Haberler Futbol

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü´nün formasını giydiği Leicester City, son dakikaları nefes kesen maçta, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig 30´uncu haftasında Çağlar Söyüncü´nün takımı Leicester City, deplasmanda Watford´a konuk oldu. Vicarage Road´da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Konuk ekip, 90´ıncı dakikada Ben Chilwell´in golüyle mücadelede öne geçmeyi başardı. Watford´da 90+3´üncü dakikada sahneye çıkan Craig Dawson, attığı röveşata golüyle  maçın skorunu tayin etti.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadeleye ilk 11´de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

Çağlar Söyüncü Leicester premier lig Watford
Son güncelleme: 18:42 20.06.2020