Süper Lig’in 28. haftasında Denizlispor, sahasında Beşiktaş’a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hakem Mete Kalkavan’ın performansını eleştirdi. Mete Kalkavan’ın takdir haklarını sürekli Beşiktaş’tan yana kullandığını altını çizen Bülent Uygun, “Koşacak hali yoktu” ifadesini kullandı.

Bülent Uygun, Beşiktaş’ı tebrik ederek başladığı konuşmasında “Birbirinden güzel goller attılar. Bu goller belki de bu sezon attıkları en güzel gollerdi. Sağ olsun Mete Kalkavan da bütün takdir haklarını Beşiktaş’tan yana kullandı. Pozisyonları uzaktan seyretti. Koşacak hali yoktu” dedi.

Ligde rahat bir konumda oldukları şeklindeki yoruma katılmadığını belirten Bülent Uygun “Tekrar ayağa kalkarak yolumuza devam edeceğiz. En iyi oyuncularımız takımdan ayrıldı. Oyun planını kurduğumuz oyun kurucumuzun sakat olması. Bizi çok falza etkişliyor. Yaşanan eksiklikler sahaya yansıyabiliyor. Durumumuzun rahat olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.