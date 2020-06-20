Berna Gözbaşı Sözcü’ye konuştu: ‘Futbol bilgim sorgulandı’

Erkek egemen futbolda, Süper Lig'in ilk kadın kulüp başkanı olarak tabuları yıkan Berna Gözbaşı, Sözcü HaftaSonu'nun konuğu oldu. Kayserispor Başkanı olarak ateşten bir gömlek giyen Gözbaşı, söylemleri ve duruşu ile kısa sürede kendisine önyargı ile yaklaşanları futbol tabiriyle terse yatırdı. İş hayatından, futbol tutkusuna kadar birçok konuda biz sorduk Berna Başkan, Sözcü Gazetesi muhabiri Yasin Yıldırım’a samimi cevaplar verdi.

“PARALAR HOYRATÇA HARCANMIŞ”

“Türk futbolu kesinlikle yeniden ele alınmalı. Yabancı transferi konusunda üst limitler konulmalı. Altyapıya ağırlık verilmeli. Futbolun bir endüstri olduğundan yola çıkarak gelir kaynakları arttırılmalı. Sadece erkekler değil daha geniş kitleleri bu sektörün içerisine çekecek adımlar atılması gerekiyor. Biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. Dünyada özellikle Avrupa'da hızla değişen futbol kültürü ve futbol endüstrisine ayak uyduramadık. Transfer için paraların hoyratça harcanması, transfer planlamalarının yapılamaması da cabası. Biraz da ne olursa olsun benden sonra tufan anlayışı. Tabii kötü niyetli kişiler de bu sıkıntının tuzu biberi.”

*Pandemi sürecinde ne yaptınız?

“Ben de dinlenme fırsatı buldum. Öyle yoğun tempoda çalışıyoruz ki dinlenmeye fırsatımız olmuyor. Evde kızımla bolca vakit geçirme imkânı buldum. İşlerden, saatlerce süren zoom toplantılarından arta kalan zamanlarda özellikle futbol üzerine yazılan çok sayıda kitap okudum, araştırdım, bundan sonraki süreç için neler yapabileceğimizi araştırdım.”

*Kimdir Berna Gözbaşı?

“Kayserili emekli astsubay bir baba ile emekli öğretmen bir annenin kızı. Her zaman büyük hayallerim oldu, hedeflerimi hep üst düzeyde tuttum. Sıfırdan gelerek iş kadını olmayı başardım.”

*Salgın sürecinde önemli sorumluluklar aldınız…

“Afrika’da Koordinatörü olduğum DEİK'te geleceğe yönelik ciddi çalışmalara imza attık. Ülkemizin ekonomisini güçlendirmek, ticari diplomasiyi sağlamlaştırmak ve güçlü temeller üzerinde oturtmak için uzaktan da olsa birbirinden değerli DEİK üyeleriyle etkin çalışmalar yaptık.”

*Nasıl başladı futbol aşkı ve başkanlık serüveni?

“Anadolu kentlerinin en önemli sosyal aktivitesi futbol takımlarıdır. Yönetime genellikle kentin öne çıkan insanları getirilir. Ben de Kayserili bir iş kadını olmam, 1000'e yakın kişi çalıştırmam, STK'larda etkin görev almam nedeniyle önceki dönemlerde Kayserispor yönetiminde yer aldım. Takımımız sıkıntılı bir süreçte iken başkan olmam yolunda kent yöneticileri çok ısrar etti. İlk etapta kabul etmesem de artan ısrar sonucunda bu göreve geldim.”

*Erkek egemen futbolda kadın olmak, nasıl bir duygu?

“İlk zamanlar bu konuda hem kendim hem de çevresel zorluklar yaşadım. Benim futbol bilgim sorgulandı çoğu zaman. Ama kulübü yönetim noktasında attığım adımları takip edenler kısa sürede çalışmalarımı benimsediler.”

*Futbolla ilgili birçok konuda erkeklerden çok daha cesur ve netsiniz.

“Yapım böyle. Beni tanıyan herkes doğru bildiğimden asla vazgeçmediğimi çok iyi bilirler. Erkek-kadın diye bir ayrım yok.”

*Futbolcularla diyaloglarınız nasıl?

“Bana birçok futbolcu Berna Anne diye hitap ediyor. Bu da doğrusu beni oldukça mutlu ediyor. Futbolcular, eşleri, aileleriyle yakın bir temasım var, onlarla ilgilenmek, sorunlarını çözmek, geleceklerini planlamak, daha başarılı olmalarını sağlamak için çalışmak bana keyif veriyor.”

*Kayserispor Süper Lig'de kalmayı başaracak mı?

“İnşallah. Bütün gücümüzle bunun için çalışıyoruz. Teknik direktörümüzle de (Robert Prosinecki) çok iyi diyaloğumuz var.”

*Soyunma odasına inmiştiniz. Futbolcular nasıl karşıladı?

“Öyle coşkulu ortam vardı ki kimse yadırgamadı. Biz bir aileyiz, onlar benim evlatlarım, kardeşlerim.”

*TFF Başkanlığı?

“Böyle bir planım yok, ama yarın için ne olacağını hiç kimse bilemez bugünden.”

*Sizi örnek alan kadınlara ne söylemek istersiniz?

“Ben yandım siz de yanmayın!” derim. Şaka bir yana Süper Lig'de başkan olmak gerçekten ateşten gömlek giymek gibi bir şey. Çok boş vaktin olması, çok iyi bütçelere sahip olmak, 24 saat enerjini verebilmek, aileni unutmak bu işin olmazsa olmazı. Tüm bunları yapabilirseniz neden olmasın.”

BERNA GÖZBAŞI KİMDİR?

9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun olan Berna Gözbaşı, ilk şirketi olan BRN Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret'i 2001 yılında kurdu. İhracata açılmamış birçok KOBİ'yi ihracatla tanıştıran Gözbaşı, Ortadoğu, Doğu ve Batı Afrika pazarlarında aktif çalışmalarıyla dikkat çekti. 2006'da yatak üretimine başladı. 5 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Girişimcilik ve ihracat dalında birçok ödüle layık görüldü, genç ve kadın girişimciler için rol model oldu. Gözbaşı, Kayseri Sanayi Odası'nın da ilk kadın meclis üyesi.