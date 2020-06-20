Arsenal’dan kabus gibi dönüş! Brighton 90’da yıktı…

Premier League’in 30. haftasında Arsenal, Brighton and Hove Albion’a konuk oldu. Sahaya dönüşün ilk maçında deplasmanda Manchester City’ye 3-0 mağlup olan Arsenal, Brighton’a da 2-1’lik skorla mağlup oldu ve kabus gibi bir giriş yaptı.

Maçta 68’de Nicolas Pepe’nin golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 75’de Lewis Dunk ve 90’da Neal Maupay’in gollerine engel olamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

Arsenal’da 40. dakikada Alman kaleci Bernd Leno sakatlarak oyuna devam edemedi. Dizinden sakatlanan Leno, sedyeyle oyun alanını terk etti. Öne geçtikten kısa bir süre sonra üstünlüğünü yitiren Arsenal, yüklenen ve gol arayan taraf olmasına rağmen son sözü 90’da Brighton söyledi. İLGİLİ HABER Çağlar Söyüncü uzatmada yıkıldı! Nefes kesen finalde muhteşem gol

Brighton dokuz maç sonra kazandı!

Londra ekibi bu sonuçla 40 puanda ve maç fazlasıyla 9. sırada kaldı. Brighton ise 32 puana yükselerek haftayı 15. sırada kapattı ve rahat bir nefes aldı. Güney Doğu İngiltere ekibi dokuz maç aradan sonra ilk kez galip geldi.

Kabus gibi bir dönüş yapan Arsenal üst üste üçüncü deplasman maçında 25 Haziran’da Southampton’a konuk olacak. Brighton ise Leicester City deplasmanına gidecek.