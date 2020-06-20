SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Altay, Akhisarspor maçını oynamak istiyor

Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcunun yanı sıra toplam 12 kişinin corona virüsüne yakalanması sonrasında Altay'dan ilginç bir çıkış geldi! İzmir ekibi, maçın oynanmasını istiyor.

14:38 -
Haberler Alt Ligler
Altay, Akhisarspor maçını oynamak istiyor

TFF 1. Lig’de corona virüs salgını yüzünden verilen 3 aylık ara sonrası, yarın (Pazar) Akhisarspor’u ağırlamaya hazırlanan Altay Kulübü, rakip takımdan 3 futbolcu ve teknik direktör Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından, açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, maçı oynamak istediklerini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun salgın kapsamında yayınladığı talimatın açık olduğunu belirten Altay Asbaşkanı Sabri Sevenoğlu, “Talimatlar gereği bir takımın profesyonel kadrosunda 14 futbolcu kalana kadar maçlar oynanmaya devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bunu bir sakatlık, iş kazası olarak görmek lazım. Zaten testler takımda pozitif vaka olup olmadığını tespit etmek için yapılıyor. Bizim bir çekincemiz yok. Talimatlar gereği sahaya çıkıp maçı oynarız. Ancak herkesin salgın nedeniyle dikkatli olması gerekiyor. Görüldüğü gibi test bir kez negatif çıkınca yapılan diğer testler pozitif çıkabiliyor. Takımlara sürekli test uygulanmasının sebebi bu” dedi

Akhisarspor altay Sabri Sevenoğlu tff 1.lig