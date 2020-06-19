Yeni Malatyaspor’dan ‘vazgeçmek yok’ paylaşımı

Göztepe maçı hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdüren sarı-kırmızılılarda futbolcular antrenman sonrası ‘vazgeçmek yok' pozu verdi. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 4 maçtan 1 puan toplayan Malatya temsilcisi, Göztepe'yi yenerek şansızlığını kırmak istiyor.
Son yapılan antrenmanda objektiflere poz veren sarı-kırmızılı futbolcular camianın sıkça kullandığı, ‘Vazgeçmek yok' sloganıyla kulüp sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.
Topladığı 25 puanla 16. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, cumartesi günü saat 21.00'de evinde oynayacağı müsabakayı kazanıp 10 haftalık galibiyet özlemine son vermek istiyor.
Öte yandan sarı-kırmızılı takımda sakatlığı süren defans oyuncusu Mustafa Akbaş'ın Göztepe müsabakasında da forma giyemeyeceği açıklandı.