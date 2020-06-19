Türk Telekom Stadyumu Galatasaray – Gaziantep FK maçına hazır

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK arasında pazar günü saat 21.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak müsabaka öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun sağlık tedbirleri kapsamında yayınladığı yönergeye uyarınca, maçta görev alacak olan tüm personel korona virüs testine tabi tutuldu.

Takım otobüsleri stada geldikten sonra, koridordan geçiş esnasında iki takımın oyuncularının, teknik heyetlerin ve personellerin termal kameralarla ateşleri ölçülmesi için gerekli ekipmanlar yerleştirildi.

Soyunma odaları başta olmak üzere, maç günü kullanılacak olan basın toplantı salonu gibi kapalı alanlar ve yedek kulübeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilen ekiplerce dezenfekte edildi.

Karşılaşma sonrası basın toplantılarını takip edecek olan sınırlı sayıdaki basın mensubunun, sosyal mesafeli oturma düzenine uymaları adına koltuklara uyarı işaretleri konuldu. Stadın tuvalet kapıları ise sensörle açılır hale getirilerek kapıya temas ortadan kaldırıldı.

Müsabaka günü saha içinde görevli olacak futbolcular, teknik heyet, top toplayıcılar ve tüm personel için saha içine el dezenfeksiyon makineleri konuldu.