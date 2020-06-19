Sivasspor’a 6. kez corona virüsü testi yapıldı

Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını sürdüren Sivasspor’da corona virüsü testleri de müsabaka öncesi hazırlıkları gibi tüm hızıyla devam ediyor.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 6. kez yeni tip corona virüsü (Covid-19) PCR testi yaptı.

Daha önce 5. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.