Olay yaratan fotoğraf için açıklama! ‘Erol Bulut’un isteğiyle asılmadı’

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finalde Trabzonspor’un rakibi olan Alanyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut’un maç sonu yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

Maç sonunda Instagram hesabından paylaşım yapan Erol Bulut, gönderisine “Tebrikler Takım” notunu düştü. Fotoğrafta yer alan bir detay ise özellikle sosyal medyada gündeme oturdu.

ÇALIŞMA ODASINDAKİ O FOTOĞRAF GÜNDEME OTURDU

Genç çalıştırıcının çalışma odasında Alanyaspor'un Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda elediği maçta atılan golün ardından yaşanan sevinç fotoğrafı asılıydı. Fatih Terim’e karşı yapıldığı öne sürülen o hareketin Erol Bulut’un çalışma odasında yer alması bir mesaj olarak yorumlandı.

‘BU FOTOĞRAF BİZİM GELENEĞİMİZ’

Konuyla ilgili Sözcü Skor’a özel açıklama yapan Erol Bulut’un basın danışmanı Volkan Küçük, paylaşımın herhangi bir art niyet taşımadığını söyledi. Finale çıktıkları maçın ardından Erol Bulut ile birlikte geleneksel bir poz verdiklerini belirten Volkan Küçük, ‘‘Bu fotoğraf bizim geleneğimiz. Erol Hoca bunu bir çok kez sosyal medya hesabından aynı şekilde paylaşmıştır. Odada asılı olan ve gündem olan diğer fotoğrafla alakalı olarak da Erol Bulut’un herhangi bir talebi ve isteği olmamıştır. Kulüp yarı finale çıktığımız maçtan sonra o anı simgelediği için fotoğrafı çalışma odasını astırmış. Burada Fatih Terim’e ya da başka birine karşı herhangi bir art niyet söz konusu değildir.

‘EROL BULUT’UN İSTEDİĞİ DEĞİL’

Erol Bulut’un fotoğrafın oraya asılmasıyla ilgili bilgisi ve isteği zaten yoktu. Kendisi Galatasaray maçından sonra da Fatih Terim’e olan saygısını ve sevinç hareketinin ona karşı yapılmadığını belirtmişti. Hocanın herhangi bir mesaj verme ya da gönderme yapma gibi bir amacı yoktu’‘ ifadelerini kullandı.