Ne Oldu’da gündem Max Kruse’nin ayrılığı, Emre Belözoğlu ve futbolun ekonomik krizi…

Ne Oldu'nun 20. bölümünde Mehmet Özen ve Metin Aktaşoğlu gündemi değerlendirdi. Max Kruse'nin şok bir kararla Fenerbahçe'den ayrılması, Fenerbahçe'deki teknik direktörsüzlük sorunu, Türk futbolunun ekonomik krizi ve Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları Ne Oldu'da.

Programda ayrıca Premier League'in dönüş maçında yaşanan gol çizgisi krizi ve Arsenal'dan David Luiz'in, Manchester City deplasmanındaki korkunç performansı da masaya yatırıldı.

Metin Aktaşoğlu ve Mehmet Özen’in podcast sohbetinden bazı satırbaşları…

-Fenerbahçe’de çok daha fazla başarı baskısı var. Bu söylediğim olmayacak bu arada ama ideal olanı söylüyorum. Fenerbahçe camiasının şundan çıkması lazım: ‘Kadıköy serisi bozuldu, şu kadar zamandır kupa alamıyor….’ Fenerbahçe’nin en az ihtiyacı olan şey bu. Fenerbahçe’nin ihtiyacı olan yapı, ‘Her sene şampiyon olacağız’ diyerek kurulmaz.

-Aziz Yıldırım döneminden kalan enkazın büyüklüğü ortaya çıkınca ayarlar bozuldu. O ayarlar bozulmuşken yanlış kararlar verildi. Bir zaman makinesi olsa ve Ali Koç geri dönse iletişimini böyle yapmazdı.

-‘X takım Feda demez’ diye laflar vardı. Tüm takımlar için feda demeyen veda der gibi duruyor şu an. Başka bunun çıkışı yok.

-Kruse’nin Fenerbahçe macerasını yaşayış şeklinden görüyoruz ki, biraz emekliliğe gelmiş. Hızlı bir giriş yaptıktan sonra kabullenildiğini düşündüğü an itibariyle kendini salmaya başladı. Özel hayatına dikkat etmedi, kilo aldı. İstatistikleri aldatıyor. Hızlı başlangıcındaki asistleri, penaltı gollerini, boş kaleye bırakılan birkaç topu çıkarınca geriye pek bir şey kalmıyor.

–Deniz Türüç’ü kim çıkardı? Böyle film ismi gibi başlıklar atılıyor Fenerbahçe’de. Bunlar olacak iş değil. Bu Survivor oylaması gibi olmuyordur herhalde. Deniz’e 2 oy çıktı gitti olmuyordur.

Ne Oldu’nun konu başlıkları…

00:40 Max Kruse’nin gidişi

15:00 Fenerbahçe’de teknik patron eksikliği

23:11 Emre Belözoğlu için doğru tercih ne olur?

32:50 Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları ve Türk futbolunda finansal krizden çıkış yolu

45:16 Premier League’de gol çizgisi skandalı

50:58 David Luiz!