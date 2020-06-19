Şok gelişme… NBA’de lig de başlıyor, işten çıkarmalar da!

NBA 30 Temmuz’da geri dönüyor ancak ligin tüm çalışanları, ligle birlikte geri dönmeyecek. NBA sözcüsü Mike Bass yaptığı açıklamada, geri dönüşteki sürecin yeniden düzenleneceğini doğruladı.

Bass, “Lig yönetimi olarak fonksiyonlarımızı yeniden planlıyor ve düzenliyoruz. Özellikle yönetim ve medya departmanlarında ileriye dönük olarak iyi hazırlandık” diyerek yaptıkları çalışmadan bahsetti.

NBA sezonu corona salgını sebebiyle 11 Mart’ta askıya alınmıştı. Yeni alınan kararlarla organizasyon 30 Temmuz’da Orlando’daki Disney World’de 22 takımla tekrar başlayacak. Takımlar sekizer maç oynadıktan sonra playoff sürecine geçecek.

Lig yönetimi tarafından yapılan çalışan kısıtlamalarının pandemi sebebiyle mi, yoksa giderleri düşürme amacıyla mı yapıldığı bilinmiyor.