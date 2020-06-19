Mikel Arteta’dan Mesut Özil açıklaması: ‘En iyisini verebileceğini düşündüğümde oynatacağım’

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, takımın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulunurken Mesut’un kadroda yeniden şans bulabilmesi için antrenmanlarda yüzde 100 performans vermesi ve en iyi formuna yeniden dönmesi gerektiğini söyledi.

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın öncesinde Arteta’nın düzenli olarak ilk 11’de yer verdiği Mesut, takımın deplasmanda Manchester City’ye 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada forma giyememişti.

Arteta tercihini taktiksel bir tercih olarak değerlendirse de açıklamalarında “Mesut’u en iyi haliyle görmek isteyen ilk kişi benim. Ne zaman en iyisini verebileceğini düşündüğümde o zaman onu sahaya süreceğim” dedi.

İLGİLİ HABER MAÇ SONUCU | Manchester City 3-0 Arsenal | Eric Garcia korkuttu!

‘Bazen biraz zamana ihtiyaçları oluyor…’

“Geçmiş birkaç haftada bir sürü şey yaşadı ve her oyuncunun zamanlamasına saygı duymak zorundayım. Bazen biraz zamana ihtiyaçları oluyor” diyen Arteta, Özil’le herhangi bir probleminin olmadığını ve göreve ilk geldiğinde kendisiyle açıkça ve dürüstçe konuştuklarını belirtti.

“Benimle arası oldukça iyi. Hiçbir problem yok” diyen Arteta, “Mesut’la aramızdaki diyalog onunla benim aramda kalacak. Açık ve dürüst bir konuşmaydı” ifadelerini kullandı.