Leroy Sane, Manchester City’nin kontrat uzatma teklifini reddetti

İngiltere Premier Lig’de son iki sezonun şampiyonu Manchester City, genç yıldızı Leroy Sane’yle yol ayrımında.

İngiliz Sky Sports’un yaptığı habere göre Sane, takımından gelen yeni kontrat teklifini kabul etmedi. Alman yıldızın yaz transfer sezonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Ancak hem kendisi hem de takımı için uygun transfer anlaşmasını bulamazsa Sane, 2021 yazında kontratının tamamlanması ardından City’den bonservissiz olarak ayrılacak.

Teknik direktör Pep Guardiola haberi doğruladı. Deneyimli hoca, “Sane kontrat uzatmak istemiyor. Bu yazın takımdan ayrılacağı anlamına geliyor. Elbette bir diğer seçenek de sözleşmesi sona erdiğinde serbest kalması. Bu yaz bir takımla anlaşma sağlarsak takımdan ayrılabilir” diyerek durumu ifade etti.

24 yaşındaki Leroy Sane, 2016 yazında 52 milyon Euro karşılığında Schalke 04’ten Manchester ekibine transfer olmuştu. Sol ayaklı kanat oyuncusunun adı, geçtiğimiz yazdan beri Bayern Münih ile anılıyordu. 2019/2020 sezonu başında sakatlanan Alman oyuncu, uzun süre boyunca sahalardan uzak kalmıştı.

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