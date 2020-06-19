Galatasaray’da Belhanda gerçekleri

YOUNES Belhanda. 2017 yazında Galatasaray'a geldi, üstelik 10 milyon Euro'ya yakın maliyetle…

10 numarayı giydi. Gol ve asist katkısından çok, orta sahada oyunun idaresini yüklenen isim oldu. Kimisi sevdi, kimisi kızdı ama o, son iki şampiyonlukta da vardı. Çok tartışıldı ve yine tartışılıyor. Bu kez de Faslı yıldızın kârlı bir anlaşmayla satılması gündemde. Perde arkasında yaşananları ise SÖZCÜ açıklıyor:

YÖNETİM yıldız oyuncuyu iyi bir rakama satıp zorlu dönemde hem ekonomik girdi sağlamak hem de yüksek maaşından kurtulmak istiyor. Faslı futbolcu ise aksini düşünüyor. Belhanda'nın yöneticilerle yaptığı görüşmelerde, “Arap ülkelerine gitme düşüncem yok. Galatasaray'dan ayrılmayı ancak Avrupa'dan iyi bir kulüpten teklif gelirse, burada aldığım parayı vereceklerse kabul ederim. Türkiye'de çok mutluyum” diyor.