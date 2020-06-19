Eski ABD teknik direktörü Bruce Arena: Maç öncesi ulusal marş çalınması saygısızca

Eski ABD Milli Takımı teknik direktörü Bruce Arena, ligdeki maçlar öncesinde ulusal marş çalınmasını sorguladığını ve bunu doğru bir hareket olmadığını savundu.

Arena, bazı sporcuların neden marş sırasında siz üstü çökerek ırkçılık ve ayrımcılığa karşı protestoda bulunduklarını anladığını belirtti.

Şu anda New England Revolution’ın başında olan deneyimli hoca, “Müsabaka öncesinde neden ulusal marşın okunduğunu hep sorgulamışımdır. Bu kimilerini rahatsız ediyor olabilir” diyerek konu hakkındaki fikirlerini aktardı. Amerika’da spor müsabakaları öncesinde The Star-Spangled Banner isimli ulusal marş seslendiriliyor.

Deneyimli hoca sözlerine şu şekilde devam etti:

“Örneğin sinemalarda film öncesinde veya Broadway’de marş okumuyoruz. Peki neden spor müsabakaları öncesinde böyle bir uygulama var? Beyzbol, amerikan futbolu veya futbol maçları öncesinde marş okumak saygısızca.

MLS’te marş sırasında ayakta duranların birçoğu uluslararası oyuncular. Amerikalı bile değiller. Peki neden marş çalınıyor? Yeri gelmişken, fazlasıyla vatansever biriyim. Ama bunu saygısızca buluyorum ve bugünlerde büyük sorunlara sebep oluyor.

Oyuncuların protestolarını anlayabiliyorum. Saygısızlık yapmadıkları sürece bir sorun yok. Bu çevrelerde görebileceğiniz en vatansever kişilerden biriyim. Amerika’yı Dünya Kupası’nda temsil etmekten gurur duydum. Müsabakalar öncesinde marş çalınmasını ise saygısızca buluyorum, bu farklı.”

Amerika Futbol Federasyonu, geçtiğimiz hafta müsabakalardan önce çalınan marş sırasında oyuncuların ayakta durma zorunluluğunu kaldırdı. Federasyon bu sınırlamanın yanlış olduğunu kabul ettiklerini söylerken, Black Lives Matter hareketine destek verdiğini açıklamıştı.

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