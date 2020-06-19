Erol Bulut: ‘Farklı kazanacağımızı düşünmemiştik’

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükselen Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, “Kupada finale adımızı yazdırdık. Bundan sonra önümüzdeki maçlarda istediklerimizi elde etmek istiyoruz” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün daha zor bir maç olacağını düşündüklerini aktardı. Bulut, “4 farklı bir skorla kazanacağımızı düşünmemiştik. Rakibimizin daha agresif ve baskılı oynayacağını düşündük. Ama biz tam tersini yaptık. Herkes bizim defansta bekleyip, kontratakla gole gideceğimizi düşünürken, biz rakibe önde basarak hataya zorladık” dedi.

Bulut, “Kazandığımız topları iyi değerlendirdik. İlk yarı 2-0 öne geçtik, ama ilk yarı 4-5 farkta olabilirdi. Epey gol pozisyonuna girdik. Rakibimizin de 1-2 pozisyonu vardı. Finale adımızı yazdırdığımızdan dolayı çok mutluyuz. Futbolcuları tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Sezon başından beri onlara verdiğimiz taktikleri en iyi şekilde sahaya yansıttılar. Hem ligde olsun, şu anda 6. sıradayız. Kupada finale adımızı yazdırdık. Bundan sonra önümüzdeki 7 hafta ligde ve kupada finalde istediklerimizi elde etmek istiyoruz” diye konuştu.

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‘Sonuç itibariyle kaybettiğimiz bir maç oldu’

Başakşehir maçındaki tutuk oyunun, takımın kupayı düşünmesinden mi kaynaklandığıyla ilgili soruya da cevap veren Erol Bulut, “Kesinlikle değil. Biz İstanbul'a gittiğimizde oradan en az 1 puan çıkarabiliriz düşüncesiyle gittik. Tabi oyun geneline baktığımızda bugün burada gerçekleştirdiğimiz performansı orada göstermedik ama o maçta da ilk yarı ortada geçmişti. İkinci yarı biz daha çok topa sahiptik ve kontrollü oyun bizdeydi ama kornerden yediğimiz golün ardından maçın kaderi değişti. Sonuç itibariyle kaybettiğimiz bir maç oldu” ifadelerini kullandı.