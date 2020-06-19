Erol Bulut çok konuşulan Fatih Terim fotoğrafını duvara astı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk eden Aytemiz Alanyaspor 4-0’lık galibiyetle tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı ve Trabzonspor’un rakibi oldu.

Maç sonunda Instagram hesabından paylaşım yapan Erol Bulut, gönderisine “Tebrikler Takım” notunu düştü.

GALATASARAY MAÇININ SEVİNÇ FOTOĞRAFI

Erol Bulut’un yaptığı o paylaşımda yer alan bir ayrıntı ise gözlerden kaçmadı.

Genç çalıştırıcının çalışma odasında Alanyaspor’un Galatasaray’ı Ziraat Türkiye Kupası’nda elediği maçta atılan golün ardından yaşanan sevinç fotoğrafı asılıydı. Akdeniz ekibi 12 Şubat’ta oynanan maçta sarı kırmızılılara 3-1 mağlup olmuş ama skor avantajıyla tur atlamıştı.

Fatih Terim’e karşı yapılan o sevinç hareketi günlerce konuşulmuş ve gündem yaratmıştı. Erol Bulut’un o anın fotoğrafını çalışma odasına asması takipçilerinin ilgisini çekti.