CANLI YAYIN | Ankaragücü 1-0 Başakşehir

Süper Lig’in 28. haftasında küme düşme hattını ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada MKE Ankaragücü, sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlıyor.

Ligde 24 puanla 17. sırada yer alan Ankaragücü, lider Trabzonspor’la aynı puanda olan 2. sıradaki Medipol Başakşehir’le kritik bir maça çıkıyor. Corona virisü nedeniyle lige verilen aradan sonra yaptığı ilk maçta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere Ankaragücü, son iki karşılaşmasında 4 puan aldı.

Saat 21.00'de Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Süleyman Özay yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

İşte 11’ler…

MKE Ankaragücü’nün ilk 11’i: Friedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Lobzhanidze, Michalak, Rodrigues

Medipol Başakşehir’in ilk 11’i: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba