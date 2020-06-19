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CANLI YAYIN | Ankaragücü 1-0 Başakşehir

Süper Lig'in 28. haftasında küme düşme hattını ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada MKE Ankaragücü, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelede dakikalar 10'u gösterirken ev sahibi Anakaragücü yıldız ismi Gerson Rodrigues'in penaltıdan attığı gol ile skoru 1-0 yaptı. Konuk ekip Başakşehir'de Martin Skrtel gördüğü sarı kart sonucu gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da...

20:14 -
Haberler Futbol
CANLI YAYIN | Ankaragücü 1-0 Başakşehir

Süper Lig’in 28. haftasında küme düşme hattını ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada MKE Ankaragücü, sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlıyor.

Ligde 24 puanla 17. sırada yer alan Ankaragücü, lider Trabzonspor’la aynı puanda olan 2. sıradaki Medipol Başakşehir’le kritik bir maça çıkıyor. Corona virisü nedeniyle lige verilen aradan sonra yaptığı ilk maçta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere Ankaragücü, son iki karşılaşmasında 4 puan aldı.

Saat 21.00'de Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Süleyman Özay yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

İşte 11’ler…

MKE Ankaragücü’nün ilk 11’i: Friedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Lobzhanidze, Michalak, Rodrigues

Medipol Başakşehir’in ilk 11’i: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

 

ankaragücü Başakşehir süper lig
Son güncelleme: 21:17 19.06.2020