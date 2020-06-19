Beşiktaş, Denizlispor kadrosunu açıkladı! Kevin Prince Boateng kararı…

Süper Lig’de bu hafta Denizlispor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıklarken yıldız futbolcu Kevin Prince Boateng’in kadroda olmaması gündeme oturdu. Siyah beyazlıların Antalyaspor ile oynadığı maçta performansı eleştiri konusu olan yıldız futbolcu, kadroya alınmadı.

Kevin Prince Boateng'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/036TQYt5fk — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 19, 2020

Kadro açıklamasının ardından Baoteng’in sakatlığı hakkında bir duyuru yapan Beşiktaş Kulübü, “Sol aşil tendon ağrısı sebebiyle Futbol Takımımızın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konmuştur” ifadelerini kullandı.

Antalyaspor maçının 65. dakikasında oyundan alındığı sırada formasını çıkarma şekli eleştirilen Boateng, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, “Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Domagoj Vida, Douglas ve uzun bir sakatlıktan çıkan Dorukhan Toköz de Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı.