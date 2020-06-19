Ankaragücü Başakşehir maç özeti ve golleri izle! Süper Lig’de zirve karıştı!

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta açılış mücadelesinde Ankaragücü sahasında Başakşehir’i konuk etti. Zorlu mücadelede ilk gol ev sahibi Ankaragücü adına 10. dakikada Gerson Rodrigues’ten geldi. Beraberlik golü ise 58. dakikada Aleksic’ten geldi. Skoru belirleyen gol ise 72. dakikada Edin Visca’dan geldi. Ankaragücü Başakşehir maçının özet görüntülerini ve gollerini izleme sayfasını haberimizde paylaştığımız link üzerinden görebilirsiniz. İşte Ankaragücü Başakşehir maç özeti…

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Süper Lig’in 28. haftasında küme düşme hattını ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada MKE Ankaragücü, sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadelede dakikalar 10’u gösterirken ev sahibi Anakaragücü yıldız ismi Gerson Rodrigues’in penaltıdan attığı gol ile skoru 1-0 yaptı.

Konuk ekip Başakşehir’de Martin Skrtel gördüğü sarı kart sonucu gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Mücedelede dakikalar 58’i gösterirken konuk ekip Başakşehir Aleksic’in attığı gol ile skoru eşitlemeyi başardı. Başakşehir’in yıldız ismi Edin Visca 72. dakikada attığı gol ile takımını 2-1 öne geçiren isim oldu.