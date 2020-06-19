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Ali Koç, Obradovic’i havalimanına kadar uğurladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Zeljko Obradovic'i havalimanına bıraktı.

15:08 -
Haberler Basketbol
Ali Koç, Obradovic’i havalimanına kadar uğurladı

Koronavirüs salgını nedeniyle 26 Mart’ta İstanbul’dan ayrılan ve geçtiğimiz günlerde gelerek Başkan Ali Koç ve yöneticilerle görüşmeler yapan Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli kulüp ile anlaşmaya vardı.

Yapılan görüşmeler neticesinde Obradovic’in yıllık ücreti ve takım bütçesinde anlaşma sağlanırken tecrübeli çalıştırıcı Sırbistan’a gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, havalimanına bıraktığı tecrübeli başantrenörü koronavirüs tedbirleri kapsamında tokalaşmak yerine yumruk selamı yaparak uğurladı. Obradovic açıklama yapmayacağını ifade etti.

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