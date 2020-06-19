90’dan Önce’de gündem Süper Lig’de 28. hafta maçları!

Sözcü Skor’un podcast programı 90’dan Önce’nin ikinci bölümünde gündem Süper Lig 28. hafta maçları oldu. Editörlerimizden Tonguç Orözü, Tarık Eryiğit ve Semih Kalkan; haftanın maçları, takımların son durumunu ve daha fazlasını masaya yatırdı.

90’dan Önce; Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ve daha pek çok farklı platformda siz değerli dinleyicileriyle her cuma buluşmayı bekliyor.

00:33 Ankaragücü-Başakşehir

04:18 Denizlispor-Beşiktaş

11:41 Kasımpaşa-Fenerbahçe

18:56 Galatasaray-Gaziantep FK

33:10 Konyaspor-Sivasspor

33:56 Alanyaspor-Trabzonspor