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Sözcü

90’dan Önce’de gündem Süper Lig’de 28. hafta maçları!

90'dan Önce'nin ikinci bölümünde konumuz Süper Lig'de 28. hafta heyecanı. Editörlerimizden Tonguç Orözü, Tarık Eryiğit ve Semih Kalkan, haftanın maçlarını sizler için değerlendirdi.

18:35 -
Haberler Futbol

Sözcü Skor’un podcast programı 90’dan Önce’nin ikinci bölümünde gündem Süper Lig 28. hafta maçları oldu. Editörlerimizden Tonguç Orözü, Tarık Eryiğit ve Semih Kalkan; haftanın maçları, takımların son durumunu ve daha fazlasını masaya yatırdı.

90’dan Önce; Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ve daha pek çok farklı platformda siz değerli dinleyicileriyle her cuma buluşmayı bekliyor.

00:33 Ankaragücü-Başakşehir

04:18 Denizlispor-Beşiktaş

11:41 Kasımpaşa-Fenerbahçe

18:56 Galatasaray-Gaziantep FK

33:10 Konyaspor-Sivasspor

33:56 Alanyaspor-Trabzonspor

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