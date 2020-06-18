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Yeni Malatyaspor 10 haftada 29 puan kaybetti!

Kemal Özdeş sonrasında takımın başına Hikmet Karaman'ı getiren Yeni Malatyaspor, ligde galibiyet hasret kaldı! Malatya ekibi son 10 maçta sadece 1 puan kazanabildi.

09:49 -
Haberler Futbol
Yeni Malatyaspor 10 haftada 29 puan kaybetti!

Yeni Malatyaspor ligin 28. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

Göztepe müsabakasına sakatlığı süren Mustafa Akbaş'tan yoksun hazırlanan sarı-kırmızılılarda bütün hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı 10 maçtan sadece 1 puan alabilen ve galibiyete hasret kalan Malatya temsilcisi bu hafta şansızlığını kırmak istiyor.

Haftaya 25 puanla 16. sırada giren Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında rakibiyle oynadığı maçtan 1-1'lik skorla ayrılmıştı.

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