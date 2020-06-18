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Sözcü

UEFA’nın yeni formatı Medipol Başakşehir’in önünü açtı

UEFA'nın pandemi sonrası hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı format değişikliği temsilcimiz Medipol Başakşehir'e büyük avantaj yaratabilir.

08:25 -
Haberler Avrupa Ligi
UEFA’nın yeni formatı Medipol Başakşehir’in önünü açtı

UEFA pandemi sonrası aldığı kararla hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'nin formatını ‘8'li final' olarak değiştirdi.

Yapılan bu radikal değişiklik, Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden ve son 16 turunda Kopenhag ile rövanş maçına çıkacak Başakşehir'in önünü açtı.

Temsilcimiz, ilk maçta 1-0 yendiği Kopenhag'ı eleyip adını çeyrek finale yazdırırsa, final için iki galibiyet yetecek. Bu formatta çeyrek final ve yarı finaller tek maç üzerinden, Almanya'da oynanacak. UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi. 8'li final 12 Ağustos'ta başlayacak.

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