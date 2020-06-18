UEFA’dan altyapıda kafa vuruşu antrenmanlarına kısıtlama

UEFA, yaptığı resmi açıklama ile alt yaş gruplarında genç oyuncuları korumak adına kafa topu çalışmalarının mümkün olduğu kadar azaltılmasını ve boynu güçlendirecek egzersizlerin çalışmalara eklenmesini tavsiye etti.

UEFA, Almanya’dan Saarland Üniversitesi ve İskoçya’dan Hampden Sports Clinic ile ortak çalışma yürüterek tavsiye niteliğindeki bu kararını açıkladı ve aynı zamanda kafa vuruşlarının nasıl yapılacağı ile ilgili olarak bir yönerge de paylaşıldı.

Paylaşılan yönergenin amacı UEFA tarafından “kafa vuruşlarının altyapıda getirdiği yükü, oyunun tanıtılmasında gerekli olduğu görülen seviyeye kadar sınırlamak” olarak aktarıldı.

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Kafa vuruşlarının muhtemel uzun vadeli etkisi göz önüne alınırken İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da futbol federasyonları 12 yaş ve altındaki takımlarda kafa vuruşu antrenmanlarını yasakladı. Geçen yıl Glasgow Üniversitesi’nde İskoçya Futbol Federasyonu’nun desteğiyle yapılan bir araştırmada geçmişte profesyonel futbol oynayanların demans (bunama) riskinin daha fazla olduğu sonucu ortaya çıkmıştı.

UEFA antrenörlere tavsiyesinde “Kafa topu antrenmanlarını, maçlarda rastlanacağını da göz önüne alarak mümkün olduğu kadar azaltın” ifadelerini kullanırken antrenörlerin yaş gruplarına göre kademeli olarak kafa vuruşu antrenmanlarına geçmelerini önerdi.

‘Topların boyutu ve ağırlığı…’

UEFA, topların boyutu ve ağırlığının, yaş gruplarına uygun şekilde belirlenmesi gerektiğini, topların kuralların izin verdiği en düşük hava basıncında şişirilmesini ve alternatif olarak köpük topların kullanılabileceğini belirtti.

Yönergede son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalarda, boyun kaslarını çalıştıran egzersizlerin kafa vuruşlarının etkisini azalttığı sonucuna ulaşıldığı ifade edildi.

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Son dönemde yapılan bilimsel araştırmalarda, boyun egzersizlerinin kafa toplarının etkisini azaltabileceği sonucuna ulaşıldığı da yönergede yer aldı. Bununla birlikte “kız çocuklarının kafa sarsıntısına ve muhtemelen kafa topunun getirdiği baskıya maruz kalmaya da daha yatkın olduğu” ifade edildi.

UEFA, ulusal federasyonların yönergeleri asgari seviyede uygulaması gerektiğinin altını çizerken konuya dair yeni tavsiyeler beklediklerini de belirtti.