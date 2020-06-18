TFF, Emre Belözoğlu karmaşasını düzeltti!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor’a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maça yedek olarak başlayan Emre Belözoğlu, 24. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Cüneyt Çakır’a yaptığı itirazlar nedeniyle çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

Ancak TFF’nin resmi sitesine girilen müsabaka bilgilerinde tecrübeli oyuncunun direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı görülüyordu. İHA’nın tespit ettiği karmaşa sonrasında akıllara “Acaba Cüneyt Çakır raporuna direkt kırmızı kart olarak mı geçti” düşüncesi gelirken TFF bu yanlışlığı düzeltti.

İLGİLİ HABER Selim Soydan: Fenerbahçe kavga yeri değil

TFF, Belözoğlu’nun kart kaydını çift sarıdan kırmızı olarak değiştirdi. TFF, maç bilgi ekranında girdiği bilgileri hakem raporlarına göre düzenlerken direkt kırmızı kart için kırmızı bir kare ikon kullanılıyor. Çift sarıdan kırmızı kart için ise yarısı sarı, yarısı kırmızı bir ikon kullanılmakta.

Böylece TFF’nin düzeltmesinin ardından Emre Belözoğlu’nun kartı belirtilirken sehven direkt kırmızı kart ikonunun kullanıldığı da ortaya çıkmış oldu.