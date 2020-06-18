Tekerlekli sandalyenin şampiyon raketi Dylan Alcott’tan ayrımcılık açıklaması

Avustralyalı tenis oyuncusu Dylan Alcott, Amerika Açık organizatörlerini yerden yere vurdu. Alcott, bu yıl yapılacak turnuvada tekerlekli sandalye kategorisi olmaması sebebiyle organizatörleri ayrımcılıkla suçladı.

Tekerlikli sandalye dalında 10 kez Grand Slam sahibi Alcott, 2020 Amerika Açık fikstürü açıklandıktan sonra Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Açıklanan fikstüre göre turnuva 26 Ağustos – 13 Eylül arasında oynanacak. Buna karşın pandemi nedeniyle birçok yeni kısıtlama ve değişiklikle gerçekleştirilecek.

Müsabakalar seyircisiz oynanacak. Tek kadın ve tek erkeklerdeki eleme turu sayısında değişiklik olmayacak. Ancak çiftler müsabakalarındaki takım sayısı 64’ten 32’ye düşürülecek.

Bununla birlikte karışık çiftler, gençler ve tekerlekli sandalye müsabakaları bu senenin takviminden tamamıyla kaldırıldı. Bu hamleyle corona salgını sebebiyle çalışan sayısının azaltılması planlanıyor.

‘BUNU OKUYAN HERKESTEN DAHA FİT VE SAĞLIKLIYIM’

And please do not tell me I am a ‘greater risk' because I am disabled. I am disabled yes but that does not make me SICK. I am fitter and healthier than nearly everybody reading this right now. There are no added risks. — Dylan Alcott (@DylanAlcott) June 17, 2020

Alcott durumla ilgili yaptığı açıklamada, “Amerika Açık’ın tekerlekli sandalye kategorisi OLMADAN düzenleneceği biraz önce açıklandı. Sporcularla istişare bile edilmedi. Klasman birincisi ve turnuvayı daha önce iki kez kazanmış biri olarak, organizasyonda yarışmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Ancak görünen o ki, önemli olan tek şeyi gözden kaçırmışım: Yürüyebiliyor olmayı. Bu iğrenç bir ayrımcılık.

Ayrıca lütfen bana engelli olduğum için daha büyük bir risk altında olduğumu söylemeyin. Engelliyim, evet ama bu hasta olduğum anlamına gelmez. Bunu okuyan hemen hemen herkesten daha fit ve sağlıklıyım. Bu yüzden ek bir risk taşımıyorum.

Ayrıca elbette şu an çok daha önemli konular var ancak böyle bir durumda bunun kararını benim vermem gerekir. Engelli olmayan kişilerin benim hayatım ve kariyerimle ilgili karar alması bariz bir ayrımcılık. Yeterince iyi değilsiniz” diyerek organizatörleri açık bir dille eleştirdi.

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