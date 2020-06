Tekerlekli sandalyenin şampiyon raketi Dylan Alcott’tan ayrımcılık açıklaması

Avustralyalı tenis oyuncusu Dylan Alcott, Amerika Açık organizatörlerini yerden yere vurdu. Alcott, bu yıl yapılacak turnuvada tekerlekli sandalye kategorisi olmaması sebebiyle organizatörleri ayrımcılıkla suçladı.

Tekerlikli sandalye dalında 10 kez Grand Slam sahibi Alcott, 2020 Amerika Açık fikstürü açıklandıktan sonra Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Açıklanan fikstüre göre turnuva 26 Ağustos – 13 Eylül arasında oynanacak. Buna karşın pandemi nedeniyle birçok yeni kısıtlama ve değişiklikle gerçekleştirilecek.

Müsabakalar seyircisiz oynanacak. Tek kadın ve tek erkeklerdeki eleme turu sayısında değişiklik olmayacak. Ancak çiftler müsabakalarındaki takım sayısı 64’ten 32’ye düşürülecek.

Bununla birlikte karışık çiftler, gençler ve tekerlekli sandalye müsabakaları bu senenin takviminden tamamıyla kaldırıldı. Bu hamleyle corona salgını sebebiyle çalışan sayısının azaltılması planlanıyor.

And please do not tell me I am a ‘greater risk' because I am disabled. I am disabled yes but that does not make me SICK. I am fitter and healthier than nearly everybody reading this right now. There are no added risks.

— Dylan Alcott (@DylanAlcott) June 17, 2020