Takım satın alan Anamaria Prodan’ın, 21 yaşındaki model kızı yönetim kuruluna girdi!

Rebecca Dumitrescu Prodan adındaki 21 yaşındaki model, Romanya ekibi FC Hermannstadt’ın yönetim kuruluna girdi. Kulübün en genç yönetim kurulu üyesi olan Prodan, annesi Anamaria Prodan Reghecampf’ın kulübü satın almasıyla yönetimde daha etkin bir rol oynaması bekleniyor.

Eski Rumen golcü Adrian Mutu da dahil olmak üzere pek çok yıldız Rumen futbolcunun menajerliğini yapan ve eski futbolcu Laurentiu Reghecampf ile evli olan Anamaria kulübün yüzde 50 hissesini satın almıştı.

Rumen basınında yer alan haberlere göre Anamaria’nın yönetimde gözü kulağı Rebecca olacak. Ünlü markalarla da çalışan ve İtalya’da ünlü bir moda, tasarım ve resim okulu olan Istituto Marangoni’de eğitim alan Rebecca spor tutkusundan söz etti.

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‘Futbol ve sporla nefes alıyoruz…’

Annesinin eski basketbolcu Tiberiu Dumitrescu ile yaptığı ilk evliliğinden olan Rebecca “Bu bizim ailemizde var. Genel olarak futbol ve sporla nefes alıyoruz. Performans göstermek isteyen, stadyumda neşe duymayı seven ve sporu teşvik eden bir ekibe katılıyorum. Sibiu harika bir şehir; burada harika bir takımı hak eden harika insanlar var” dedi.

View this post on Instagram Life is good A post shared by Rebecca Dumitrescu Prodan (@rbccadp) on Feb 23, 2020 at 9:16am PST

Rebecca’nın dahil olduğu ilk önemli karar teknik direktör Vasile Miriuta’nın gönderilmesi oldu. Miriuta’nın yerine İspanyol teknik direktör Ruben Albes’in gelmesi bekleniyor.