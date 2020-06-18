Son dakika! UEFA’dan flaş FFP düzenlemesi! 2020 ve 2021…

UEFA resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayarak pandemi dönemine özel olarak yürürlüğe sokulan acil finansal düzenlemeleri açıkladı. UEFA, Finansal Fair Play kurallarının esnetileceğini açıkladı.

Buna göre 2020 mali yılı değerlendirmesi yapılmayacak, 2020 ve 2021 mali yılları tek bir dönem olarak değerlendirilecek. Takımlara esneklik sağlamak ve Covid-19 nedeniyle etkilenecek olan futbol ekonomisine hareket payı bırakmak için UEFA’nın böyle bir karar aldığı ifade edildi.

UEFA, esnetilmiş Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmeye çalışan kulüpleri dikkatle inceleyeceğini açıkladı. Esnetilmiş Finansal Fair Play kurallarınca, ülkelerin pandemiden etkilenme düzeyine göre kulüpler değerlendirilecek.

İLGİLİ HABER UEFA`nın yeni formatı Medipol Başakşehir`in önünü açtı

‘Uyumlu bir transfer dönemi için…’

Bununla birlikte 2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması öncesi oyuncu kayıtları için son tarih de açıklandı. 6 Ekim 2020’de grup aşaması için kadrolar teslim edilecek.

Bu düzenleme ile birlikte yaz transfer döneminin de kapanış günü belli oldu. UEFA, ortak ve “uyumlu” bir yaz transfer dönemi sağlamak adına tüm üye ülkeler için yaz transfer dönemi kapanış tarihi olarak en geç 5 Ekim 2020 tarihinin belirlenmesini istedi.