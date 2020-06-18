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Son dakika | Nwakaeme’de yırtık tespit edildi

Son dakika... Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maça sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Nwakaeme'den kötü haber geldi.

14:52 -
Haberler Futbol
Son dakika | Nwakaeme’de yırtık tespit edildi

Trabzonspor’a Nwakaeme’den kötü haber geldi… Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe ile oynanan maçta kasığından sakatlanan ve bugün MR’ı çekilen Nijeryalı oyuncuda yırtık tespit edildi. Trabzonspor yıldız oyuncunun durumu ile ilgili resmi açıklama yaptı. 31 yaşındaki oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte bordo mavili kulüpten yapılan açıklama;

‘SOL ADDÜKTÖR KAS GRUBUNDA YIRTIK’

“Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır”

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Son güncelleme: 15:28 18.06.2020