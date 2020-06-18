SON DAKİKA | Max Kruse sözleşmesini feshetti, Fenerbahçe açıklama yaptı!

Sezon başında bonservissiz olarak Fenerbahçe’ye transfer olan 32 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Max Kruse, sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini kulübe bildirdi. Fenerbahçe Kulübü ise yaptığı açıklamada; pandemi süreci öncesine ait hiçbir borç olmadığını, pandemi dönemiyle ilgili görüşmeleri ise Kruse’nin cevapsız bıraktığını söyleyerek fesihin haksız ve mesnetsiz olduğunu belirtti.

Öte yandan, konuyla ilgili olarak yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Alper Pirşen, “Bir hukukçu olarak bunu söylemek istiyorum; Max Kruse bir poker oynadı, risk aldı ve kolay para peşine düştü. Perde arkasında mutsuzluk olduğunu düşünüyoruz. Sadece para olamaz” ifadelerini kullandı.

Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Alper Pirşen, @beINSPORTS_TR canlı yayınında Max Kruse’nin Takımımızdan ayrılması hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. (1//2) pic.twitter.com/MPTgihoj1p — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 18, 2020

İşte Fenerbahçe’den Max Kruse ile ilgili yapılan açıklama:

“Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.

Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır.

Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.

Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.

Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Alper Pirşen, @beINSPORTS_TR canlı yayınında Max Kruse’nin Takımımızdan ayrılması hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. (2/2) pic.twitter.com/zaLX5u9YTW — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 18, 2020

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