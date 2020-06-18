Premier League’de bir corona virüsü vakası daha!

Corona virüsü nedeniyle verilen 100 günlük aranın ardından sahalara dönen Premier League’de corona virüsü testleri de yapılmaya devam ediliyor.

Premier League’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 15 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde oyuncular ve kulüp çalışanlarına yapılan 1541 testten 1 tanesi pozitif sonuçlandı.

Açıklamada testi pozitif çıkan kişinin ismi, takımı veya görevi paylaşılmadı. Şu ana kadar dokuz tur yapılan testlerde toplamda 17 tane vaka tespit edildi.

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Testler antrenmanların yeniden başladığı geçen aydan itibaren hafta iki kez gerçekleştiriliyor.

Sahaya dönen Premier League’de ilk maç gününde Aston Villa, konuğu Sheffield United’la 0-0 berabere kaldı, Arsenal ise Manchester City’ye deplasmanda 3-0’lık skorla mağlup oldu.